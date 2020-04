Wohnungsbau: Stadt Hof mit großem Minus, Landkreise mit Zuwachs

Die Corona-Pandemie hat wohl auch vielen Umzugsplänen erstmal einen Riegel vorgeschoben. Das hat vielleicht auch die Zuwanderungswelle in unsere Region vorübergehend ausgebremst. Dass davor aber wieder mehr Menschen nach Hcohfranken gezogen sind, zeigen die gestiegenen Zahlen beim Wohnungsbau – zumindest auf dem Land. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel sind 2019 nochmals knapp 20 Wohnungen mehr als im Vorjahr entstanden – insgesamt über 200. Das ergibt die neueste Zusammenfassung des Landesamtes für Statistik. Lediglich in der Stadt Hof hat die Zahl rapide abgenommen – von 123 auf 14.