Wohnungsbau in der Region: Landkreis Hof liegt vorne, Stadt Hof hinten

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein großes Problem. In Bayern hat es im vergangenen Jahr aber gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Das meldet das Bayerische Landesamt für Statistik. Ein Blick auf die Zahlen in der Euroherz-Region zeigt: Die meisten neuen Wohnungen gab es letztes Jahr im Landkreis Hof (219), gefolgt vom Landkreis Tirschenreuth (192). Die wenigsten fertiggestellten Wohnungen verzeichnet die Stadt Hof mit nur 35. Im Landkreis Wunsiedel sind 158 neue Wohnungen entstanden.