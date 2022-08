Wohnungsbau in Bayern: Zunahme der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2022

In Bayern werden immer mehr Wohnungen gebaut. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, sind im ersten Halbjahr 2022 insgesamt rund 41 200 Wohnungen zum Bau genehmigt worden. Das entspricht einer Steigerung von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei sind in diesem Jahr bisher auch knapp 20 Prozent mehr Wohnungsbaufreigaben für Mehrfamilienhäuser erteilt worden.

In Oberfranken sind von Januar bis Juni 2022 hingegen weniger Wohnungen zum Bau genehmigt worden als im Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen um 8 Prozent zurückgegangen.