Wohnungsbau im Hofer Land: IG BAU warnt vor Abwärtstrend

Im vergangenen Jahr sind in Stadt und Landkreis Hof insgesamt rund 250 neue Wohnungen entstanden. Die IG BAU in Oberfranken denkt aber, dass das nicht so weitergehen wird. Sie warnt vor einem Abwärtstrend. Probleme seien laut dem Bezirksvorsitzenden Uwe Behrendt die hohen Baukosten, die wiederum auf hohe Zinsen treffen. Generell seien aber auch die staatlichen Auflagen und Vorschriften problematisch. Die Gewerkschaft macht deutlich, dass vor allem bezahlbarer Wohnraum entstehen muss. Die heimischen Bundestagsabgeordneten sollten sich daher für ein massives Aufstocken der Fördergelder stark machen. Bund und Länder müssten dafür bis 2025 mindestens 72 Milliarden Euro in die Hand nehmen, so Uwe Behrendt in einer aktuellen Mitteilung.