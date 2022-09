Wohnungs-, Hoch- und Tiefbau: Weniger Umsatz beim Bauhauptgewerbe in Bayern im Juli 2022

Gerade in der Region sehen wir gefühlt an jeder Ecke eine Baustelle. Trotzdem: Der Umsatz im Bauhauptgewerbe in Bayern lag diesen Juli 0,4 Prozent unter dem Wert vom Vorjahreszeitraum. Das teilt das Bayerische Landesamt für Statistik mit. Der Umsatz beläuft sich demnach auf rund 2 Milliarden Euro (1,99 Milliarden).

In Oberfranken lag der Umsatz des Bauhauptgewerbes, zu dem vor allem der Wohnungs- sowie Hoch- und Tiefbau gehören, im Juli diesen Jahres bei zirka 139 Millionen Euro.

Auch der Gesamtwert der Auftragseingänge in Bayern hat sich im Juli im Vorgleich zum Juli letzten Jahres verringert, um 5,8 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro. Dafür hat es im gleichen Zeitraum mit rund 109.000 Personen mehr Beschäftigte in der Branche gegeben als im Vorjahresmonat.