Wohnung nicht ausgeräumt: Mann schickt Ex-Mieter auf Suche

Ein Mann hat im Allgäu seinen ehemaligen Mieter auf eine Schnitzeljagd nach seinem Eigentum geschickt, weil dieser ein halbes Jahr nach dem Umzug die Wohnung nicht ausgeräumt hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erstattete der Ex-Mieter am Montag Anzeige wegen Diebstahls. Sein ehemaliger Vermieter habe Dokumente und diverse Haushaltsgegenstände von ihm an verschiedenen Orten in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) verteilt und ihm Geodaten der Standorte geschickt, an denen er sie nun einsammeln könne.

Einige Gegenstände seien zwar schnell gefunden gewesen – allerdings von einem Unbeteiligten, der sie zur Polizei brachte. Vom Nachahmen solcher Aktionen rieten die Ermittler in ihrer Mitteilung ab. «Es ist zwar eine sehr originelle, rechtlich jedoch sehr bedenkliche Art, Zivilstreitigkeiten zu lösen.» Die Staatsanwaltschaft Memmingen prüfe nun, ob dem Ex-Vermieter juristische Folgen drohen.