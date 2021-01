Wohnung nach Brand unbewohnbar: Fünf Personen verletzt

Zwar wurde das Feuer nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht, die Brandwohnung war allerdings nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten in der Nacht wieder zurück in ihre Wohnung.

Augsburg (dpa/lby) – Bei einem Wohnungsbrand in Augsburg sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, fing ein Christbaum in einer Wohnung im zweiten Stockwerk Feuer. Da sich der Rauch schnell bis ins dritte Geschoss verteilte, mussten insgesamt 13 Bewohner am Mittwochabend ihre Wohnungen verlassen und versorgt werden. Zwei davon wurden mit tragbaren Leitern aus ihren Wohnungen gerettet.

Das könnte Sie auch interessieren

Toter bei Wohnungsbrand

Neu-Ulm (dpa/lby) – Ein Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Schwaben seinen schweren Verbrennungen erlegen. Nach Polizeiangaben (…)

Brand richtet mehr als 100 000 Euro Schaden an

Oberegg (dpa/lby) – Bei einem Brand in Schwaben ist ein Wohnhaus stark beschädigt worden, keiner der Bewohner wurde verletzt. Das (…)

Landmaschinen werden Opfer der Flammen: 250 000 Euro Schaden

Kötz (dpa/lby) – Beim Brand einer großen Garage in der Gemeinde Kötz (Landkreis Günzburg) sind mehrere Landmaschinen durch die (…)

Brandgeruch in Badezimmern: Feuer in Restaurant entdeckt

Sonthofen (dpa/lby) – Ein Feuer in einem Restaurant in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) ist durch Brandgeruch in den Badezimmern (…)

Teelicht löst Dachstuhlbrand aus

Dillingen (dpa/lby) – Ein Teelicht hat in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Ein 29 Jahre (…)

Sieben Wohncontainer einer Asylunterkunft in Brand

Aschheim (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Aschheim (Landkreis München) ist am frühen Donnerstagmorgen eine (…)