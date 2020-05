Würzburg (dpa/lby) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Altstadt ist am Samstagmittag ausgebrannt. Verletzt wurde dabei aber niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Dabei breitete sich der Rauch über die Lüftungsanlagen auch auf andere Wohnungen aus. Die Höhe des entstandenden Schadens war zunächst unklar.