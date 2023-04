Wohnung angezündet wegen Kündigung?: Mieter unter Verdacht

Wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung sitzt ein Mann in der Oberpfalz in Untersuchungshaft. Der 60-Jährige soll die von ihm bewohnte Mietwohnung im Landkreis Tirschenreuth angezündet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Feuer am Montag wurde der Verdächtige den Angaben zufolge selbst verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo Weiden könnte der Mann die Einliegerwohnung in dem Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt haben, weil ihm der Mietvertrag gekündigt worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 60-Jährigen.