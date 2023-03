Wohnraum gesucht: Stadt Rehau berät über Container-Siedlung für Flüchtlinge

Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale haben es schon beschlossen – auch in Rehau sollen Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden. Der Landkreis Hof muss Flüchtlinge in den Kommunen unterbringen und sucht nach Wohnraum. In Rehau entscheidet der Stadtrat heute ob er dem Landkreis eine Fläche bereitstellt. Es geht um eine Fläche an der B289 beim Freibad, das hatte uns Bürgermeister Michael Abraham bereits bestätigt. Dass das ein heikles Thema ist, haben andere Entscheidungen in der Vergangenheit gezeigt.

In Weidenberg im Landkreis Bayreuth hat der Gemeinderat kürzlich gegen Container für Flüchtlinge gestimmt. Grund waren hier offenbar planungsrechtliche Gründe, weil die Container in einem Industriegebiet entstehen sollten. In Schwarzenbach an der Saale hat es eine hitzige Debatte über Wohncontainer gegeben. Die Stadträte haben zugestimmt. Eine Besucherin war derart gegen den Beschluss. dass sie ausfällig geworden sein soll. Sie hoffe, dass die Kinder der Verantwortlichen abgestochen würden, habe die Frau in der Sitzung gesagt. Die Staatsanwaltschaft Hof sowie die Polizei ermitteln derzeit gegen die Frau. In Rehau hat man diese Thematik im Blick heißt es vom Bürgermeister. Dennoch hofft Michael Abraham auf einen normalen Sitzungsverlauf.