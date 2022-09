Wohnraum für Studierende: Infoveranstaltung am 11. Oktober in der Hofer Freiheitshalle

Studienplätze gibt es an der Hochschule Hof genug. Mit dem Wohnraum sieht es aber ganz anders aus. Mittlerweile fehlen pro Semester rund 200 Wohnungen für Erstsemester-Studierende, heißt es in einer Mitteilung. Die Hochschule Hof will nun gemeinsam mit Stadt und Landkreis Hof Wohnungen für die Studierenden suchen. Zum Auftakt soll es am 11. Oktober eine Auftaktveranstaltung in der Hofer Freiheitshalle geben. Eingeladen sind Vermieter, Hausbesitzer, Makler und potenzielle Investoren. Interessierte können sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden unter: immobilien.offensive@stadt-hof.de