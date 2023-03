Wohnraum für Geflüchtete: Landkreis Tirschenreuth sucht Ideen für langfristige Integration

Die Landkreise in der Region brauchen mehr Wohnraum für Geflüchtete. Im Landkreis Hof entstehen deswegen in verschiedenen Städten Wohncontaineranlagen. Auch der Landkreis Tirschenreuth denkt über solche Container-Siedlungen für Geflüchtete nach. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Landratsamtes hervor. Die Notunterkunft Kloster Fockenfeld ist nämlich voll belegt. Dort sind aktuell rund 190 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Auch in Zukunft sollen Kriegsflüchtlinge dort unterkommen. Denn anders als in anderen Notunterkünften, ist im Kloster Fockenfeld mehr Privatsphäre gegeben:

Der Landkreis Tirschenreuth sucht jetzt nach Ideen für eine langfristige Integration. Die Verantwortlichen wollen dafür genau analysieren, was im Landkreis gut und schlecht läuft. Daraus wollen sie dann ein konkretes Konzept zur Integration erstellen.