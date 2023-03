Nach Schwarzenbach an der Saale und Helmbrechts hat sich jetzt auch der Stadtrat in Rehau für ein Container-Dorf für Geflüchtete ausgesprochen. Bei der Abstimmung am Abend hat’s nur drei Gegenstimmen gegeben. Damit ist auch fix: Das Container-Dorf kommt auf die Fläche an der B289 beim Freibad. In der Wohncontaineranlage in Rehau soll dann Platz für 66 Menschen sein.