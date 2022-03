Durch die vielen Krisen auf der Welt und aufgrund des Klimawandels ändern sich auch die Urlaubsgewohnheiten der Menschen: Viele bauen sich einen Van oder Kleinbus zum Wohnmobil um oder investieren sogar in einen richtigen Camper. Die Nachfrage an Campingplätzen steigt also. Das merkt auch die Stadt Hof am Stellplatz am Untreusee. Hier sollen die Parkgebühren von 5 auf 7 Euro 50 steigen:

so die Hofer Oberbürgermeistern Eva Döhla nach der Stadtratssitzung am Montagabend.