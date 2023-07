Wohnmobil wiegen: kostenloser Service der Polizei bevor es in die Ferien geht

Campen und mit den Wohnmobil flexibel Urlaub machen ist „in“. Wer heuer mit dem Camper in den Urlaub starten will, kann einen besonderen Service der oberfränkischen Polizei nutzen. Die wiegt heute nämlich Wohnmobile und Wohnanhänger kostenlos. Polizei-Sprecher Rainer Erfurt:

Überladene Fahrzeug sind eine große Gefahr im Verkehr. In Deutschland bekommt man in der Regel nur eine Verwarnung, aber zum Beispiel in Österreich muss man anhalten und ausladen, wenn der Camper zu schwer ist.

Die Polizei ist zwischen 8 und 12 Uhr in Leupoldsgrün und nutzt die Waage auf dem BayWA-Gelände. Da könnt ihr schauen, ob euer Wohnmobil zu schwer ist.

Foto: Wohnmobilstellplatz in Bad Steben