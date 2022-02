Wohnkomplex in Essen brennt

Essen (dpa) – Im Westviertel in Essen ist am frühen Morgen ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. «Es wurden alle verfügbaren Berufsfeuerwehren alarmiert», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer konnte demnach noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Wie ein Polizeisprecher sagte, handelt es sich bei dem Brandobjekt um einen L-förmigen Gebäudekomplex. Die Gebäude seien aus bislang unerklärlichen Gründen nacheinander in Brand geraten. Die Häuser wurden evakuiert und die Bewohner in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht. Ob es Verletzte oder Tote gibt, war bislang nicht bekannt.

