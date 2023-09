Wohnheim in Münchenreuth: 58-Jähriger seit zwei Tagen verschwunden

Seit zwei Tagen ist ein 58-Jähriger aus einem Wohnheim im Feilitzscher Ortsteil Münchenreuth verschwunden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist er am Montag nicht zum Mittagessen erschienen. Der Mann ist zwar psychisch krank, darf sich aber grundsätzlich frei bewegen. Es liegen derzeit auch keine Erkenntnisse vor, dass der Mann für sich selbst oder andere gefährlich wäre. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich der 58-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Suche mit Polizeihunden und einem Hubschrauber war bislang nicht erfolgreich. Auch seine Kontakte konnten nichts über den Verbleib des Mannes sagen. Die Polizei bittet deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Mann ist zwischen 1,80 und 1,90 m groß, etwa 93 Kilogramm schwer, hat eine Glatze und einen Dreitagesbart. Name und Foto des Mannes dürfen wir nicht veröffentlichen.