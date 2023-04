Wohnheim der Lebenshilfe in Arzberg: Besuch von Bayerns Sozialministerin

Die Lebenshilfe Fichtelgebirge baut in Arzberg ein neues Wohnheim für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Es soll die bisher einzige Einrichtung in Oberfranken sein, die sich auf Menschen mit einem besonders herausfordernden Verhalten spezialisiert, mit denen andere Einrichtungen im normalen Alltag überfordert werden. Am Mittag (12 Uhr) wird Bayerns Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf das Wohnheim in der Bahnhofstraße besuchen. Das Heim bietet Platz für 24 Menschen.