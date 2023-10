In der Gartenstraße in Arzberg ist es am frühen Abend zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Wie die Polizei Oberfranken jetzt mitteilt hat dort der Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber schnell unter Kontrolle bringen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Der Besitzer des Wohnhauses war nicht zu Hause. Und auch seine beiden Hunde, die im Garten waren, wurden nicht verletzt.