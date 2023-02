Wohnhausbrand im Landkreis Tirschenreuth: 500.000 Euro Schaden und mehrere Verletzte

Rund 500.000 Euro Schaden und vier leicht verletzte Personen. Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Pullenreuth im Landkreis Tirschenreuth. Wie das Nachrichtenportal News5 berichtet, ist das Feuer wohl am frühen Morgen in einem Nebengebäude ausgebrochen. Die Flammen sind dann auf die Garage, das Wohnhaus und weitere Nebengebäude übergesprungen, heißt es. Vier Personen haben bei dem Brand eine Rauchvergiftung erlitten, zwei Frauen sind deswegen ins Krankenhaus gekommen. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt.

