Wohnhausbrand Helmbrechts: Todesursache des Mädchens ermittelt

Es ist eine Nachricht, der die ganze Region schockiert hat. Am Samstag hat es in Helmbrechts gebrannt – dabei ist ein kleines Mädchen ums Leben gekommen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse: Es war eine Rauchgasvergiftung, die dem dreijährigen Mädchen am vergangenen Wochenende das Leben kostete. Das hat die Obduktion nun ergeben. Die Familie des Mädchens konnte sich noch rechtzeitig aus der brennenden Wohnung befreien – die Dreijährige haben die Einsatzkräfte später leblos gefunden. Die Ursache des Wohnhausbrandes konnte bisher noch nicht geklärt werden. Brandfahnder der Kriminalpolizei Hof und das Bayerische Kriminalamt haben nun die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.