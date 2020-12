Wohnhaus durch Feuer zerstört: Frau stirbt in Flammen

Ansbach (dpa/lby) – Nach dem Brand eines Einfamilienhaus in der Gemeinde Sachsen bei Ansbach ist eine Frau tot aus den Trümmern geborgen worden. Vermutlich handle es sich dabei um die 83-jährige Bewohnerin, teilte die Polizei mit. Eine endgültige Identifizierung stehe aber noch aus. Ein Angehöriger der Frau hatte die Feuerwehr am Mittwochabend über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Erdgeschoss bereits in Flammen, später breitete sich das Feuer im ganzen Haus aus.

