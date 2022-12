Wohngeld Plus: Stadt Hof schafft zusätzliche Stellen für Antragsbearbeitung

Viele Vermieter gehen jetzt mit der Miete rauf, und die Nebenkosten für Energie steigen sowieso. Viele Mieter fragen sich daher, wie sie ihre Wohnungen überhaupt noch bezahlen können. Die Bundesregierung hat mit dem „Wohngeld Plus“ eine starke Entlastung auf den Weg gebracht.

Anspruch auf Wohngeld haben zunächst einmal Geringverdiener, Rentner, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, aber auch Bezieher von Arbeitslosengeld I und Kurzarbeitergeld. Nicht antragsberechtigt sind dagegen Bezieher des Bürgergelds, das ab Januar Hartz IV ersetzt. Mit dem Wohngeld Plus, das Anfang des Jahres in Kraft tritt, gibt es zum ersten Mal auch einen Zuschuss für die Heizkosten. Das passiert in Form eines Pauschalzuschlags. Bei einem Vier-Personen-Haushalt wären das pro Monat 100 Euro mehr Wohngeld. Aber auch die Bruttokaltmiete wird deutlich höher bezuschusst: Die Einkommensgrenzen wurden ebenfalls angehoben. Nachdem ein hohe Zahl an Anträgen erwartet wird, hat die Stadt Hof z.B. zwei zusätzliche Stellen geschaffen. Das Wohngeld Plus könnt ihr digital oder schriftlich bei der Wohngeldstelle beantragen.