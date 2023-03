Wohngeld-Plus-Gesetz: Längere Wartezeiten bei der Antragsbearbeitung in Hof

Wenn das Einkommen und die Rente sowieso schon niedrig sind, machen einem die hohen Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel noch mehr zu schaffen. Seit Beginn des Jahres gibt es dafür das sogenannte Wohngeld-Plus-Gesetz. In der Stadt Hof haben in den ersten beiden Monaten schon knapp 390 Menschen einen Antrag gestellt. Viele Rentner haben die Möglichkeit bisher allerdings noch nicht genutzt, vielleicht aus Angst oder Scham. Es könnte aber auch an der fehlenden Unterstützung beim Beantragen liegen. Der Seniorenrat möchte Senioren, Familien, Singles und Paare ermutigen, einen Antrag zu stellen. Die Stadt Hof hat zur Bearbeitung der Anträge zwei neue Stellen geschaffen. Trotzdem könne es noch zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.