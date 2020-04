Wohngebiet Rosenbühl: Ferienausschuss beschließt Bebauungsplan

Gerade in der jetzigen Zeit ist es schön, seine eigenen vier Wände zu haben. Viele, gerade junge Menschen, können jetzt dem Traum vom eigenen Bau einen Schritt näher kommen. Der Hofer Ferienausschuss hat den Bebauungsplan Wohngebiet Rosenbühl in Hof beschlossen. Das hat die Stadt gegenüber Radio Euroherz bestätigt. Gegenstimmen hat es von den Stadträten Rambacher und Schrader gegeben.

Die positive Bevölkerungsentwicklung, weitere Ankündigungen von Behördenverlagerungen in der Stadt Hof und Unternehmensentscheidungen zugunsten des Wirtschaftsstandortes Hof werden weiteren Wohnbedarf auslösen, heißt es in der Vorlage. Deshalb schafft die Stadt jetzt mit dem Gebiet weiteren Wohnraum, der sich an die bereits vorhandenen Siedlungseinheiten Carl-Orff-Straße und Max-Reger Straße anfügt.

(Symbolbild)