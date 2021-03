Acht Tote bei Gebäudeeinsturz in Kairo

Kairo (dpa) – Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das ägyptische (…)

Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge in Ägypten

Zwei Tote bei Hochwasser in Australien

Kairo (dpa) – Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht zu Mittwoch auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige (…)

Keine Entwarnung bei Überschwemmungen in Australien

Sydney (dpa) – In den Hochwassergebieten im Südosten Australiens ist noch keine Entspannung der Lage in Sicht. In vielen (…)