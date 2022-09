Wohnflächenverbrauch in Stadt und Landkreis Hof: IG BAU appelliert an Vermieter

Wie viel Wohnfläche ist im Raum Hof belegt? Die IGB BAU veröffentlicht jetzt Zahlen. In Stadt und Landkreis Hof wohnen die Menschen auf 2,3 bzw. 5,2 Millionen Quadratmetern. Die Fläche verteilt sich auf rund 27.000 oder 52.000 Wohnungen. Die IG Bau appelliert in diesem Zuge an die Privatvermieter und Wohngesellschaften auf Mietsteigerungen, wenn möglich, zu verzichten. Viele Mieter hätten bereits durch die gestiegenen Energiekosten finanzielle Sorgen, da dürfe nicht noch die Mietenkeule hinterherschwingen, heißt es in der Mitteilung.

Die IG BAU warnt in diesem Zuge vor einer Lähmungsphase beim Wohnungsbau, heißt es wörtlich. Der Bezirksvorsitzende sieht im Umbau von Nicht-Wohngebäuden eine große Chance und auch in der Dachaufstockung bei Wohnhäusern der Nachkriegszeit.