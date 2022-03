Wohnen wird teurer: Mieten in Plauen leicht gestiegen

Wer eine schöne Wohnung in der Stadt haben will, der muss immer tiefer in die Tasche greifen. Das bestätigt nun auch eine Studie, die das Immobilien-Portal immowelt in Auftrag gegeben hat. Die Wohnungsmieten in deutschen Mittelstädten seien im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 19 Prozent gestiegen. Für die Studie wurden die Angebotsmieten in 110 Städten untersucht. Darunter auch Plauen. Dort ist die Miete von 4,50 Euro pro Quadratmeter auf 4,60 Euro gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von zwei Prozent. Die Stadt Bayreuth verzeichnet einen Anstieg von 8 Prozent. Dort hat der Quadratmeter 2020 noch 8,60 Euro gekostet. Ein Jahr später waren es 9,30 Euro.