Verband befürchtet noch schlechtere Zeiten für Mieter

Trotz sinkender Kaufpreise für Häuser und Wohnungen im Raum München müssen Mieter mit weiter steigenden Kosten rechnen. Der Mangel an Wohnungen wird nach Einschätzung des Immobilienverbands Deutschland Süd mit nachlassender Bautätigkeit eher zu- als abnehmen. «Bei den Mieten geht es weiter nach oben, bei den Kaufpreisen würde ich davon ausgehen, dass die noch etwas nach unten gehen», sagte Marktforscher Stephan Kippes am Dienstag in München.

Der gleichzeitige Anstieg von Zinsen und Baukosten hat laut IVD Süd dazu geführt, dass viele Bauvorhaben zurückgestellt werden. Der sogenannte «Bauüberhang» – viele eigentlich genehmigte Neubauten werden dann doch nicht errichtet – hat in München und den Nachbarlandkreisen im vergangenen Jahr stark zugenommen. «Eigentlich müsste man es eher Baudefizit nennen», sagte Kippes. «Da fürchten wir Schlimmes.»

Die Wende am Immobilienmarkt hat zunächst dazu geführt, dass viele Verkäufer ihre Immobilien nicht mehr zum erhofften Preis verkaufen können. «Die Objekte bleiben deutlich länger im Regal», formulierte Kippes.

«Ich befürchte, dass große Mietshäuser nicht gebaut werden aufgrund von Zins und politischen Vorgaben», sagte der Starnberger Makler Thomas Blasig – und malte ein Schreckenszenario an die Wand, dass nur noch 60 Prozent der genehmigten Wohnungen tatsächlich gebaut werden könnten. Der Einbruch des Wohnungsbaus geht aber nicht mit einem Einbruch der Nachfrage nach neuen Mietwohnungen einher. «Wir haben ein Riesenproblem auf dem Mietmarkt», sagte Blasig dazu.

Ein Anzeichen der vom Immobilienverband befürchteten Entwicklung lässt sich an den Zahlen des Statistischen Landesamts ablesen: Ungeachtet vieler zusätzlicher Wohnungen haben Bayerns Bürger im rechnerischen Schritt in diesem Jahr ein bisschen weniger Platz: Ende 2022 gab es 6.669.714 Wohnungen in Bayern, 61.265 mehr als ein Jahr zuvor, wie die Fürther Behörde meldete. Gleichzeitig ist aber der Wohnraum pro Kopf um 0,2 auf 48,9 Quadratmeter leicht geschrumpft. Die Statistiker führen das auf das anhaltende Wachstum der Einwohnerzahlen zurück.

Der Wohnungsbestand misst die Nettobilanz des bayerischen Wohnungsbaus: Die jährlichen Neubauzahlen allein geben die Entwicklung nicht vollständig wider, da auch viele alte Häuser abgerissen werden, vor allem bei der sogenannten «Nachverdichtung» in den Städten.

Am geräumigsten wohnen nach wie vor die Niederbayern mit durchschnittlich 53,3 Quadratmeter pro Kopf. Am wenigsten Platz haben die Oberbayern mit 46,2 Quadratmetern. Dies liegt vor allem am München-Effekt: In der Landeshauptstadt sind die Wohnungen im Schnitt nicht nur besonders teuer, sondern auch kleiner als auf dem Land.