Wohnen im Fichtelgebirge: Landkreis Wunsiedel veröffentlicht neuen Mietspiegel

Die große ZDF-Deutschlandstudie hat es vor Kurzem wieder bewiesen: Im Landkreis Wunsiedel ist Wohnen so günstig wie nirgendwo sonst. Wie hoch genau die durschnittlichen Mietkosten sind hat der Landkreis jetzt neu erhoben und einen neuen Mietspiegel veröffentlicht. Die Statistik soll Mietern und Vermietern bei der Orientierung helfen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Preise pro Quadratmeter seit 2017 leicht gestiegen, aber immer noch sehr niedrig sind. In Marktredwitz etwa liegt der durschnittliche Quadramtmeterpreis bei 3,90 bis 6,80 Euro. Zum Vergleich: In Nürnberg liegt der Durchschnitt aktuell bei 11,4 Euro. Am stärksten im Landkreis Wunsiedel sind die Mieten in Weißenstadt gestiegen. Am meisten bezahlen die Bewohner in Wunsiedel, am wenigsten in Hohenberg an der Eger. Den Link zum neuen Mietspiegel und allen Zahlen finden Sie hier.