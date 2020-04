Wohnatlas 2020: Immobilienkaufpreis steigt im Landkreis Wunsiedel stark an

Gerade in Krisenzeiten kann sich jeder glücklich schätzen, der ein eigenes Heim besitzt. Und das ist in der Region noch relativ günstig zu kriegen. Das zeigt der neue Postbank Wohnatlas. Insgesamt sind die Preise im vergangenen Jahr angestiegen. München ist nach wie vor an der Spitze mit durchschnittlich 6.000 Euro pro Quadratmeter. In der Region erreicht er gerade mal den vierstelligen Bereich. Trotzdem landet der Landkreis Wunsiedel in der Tabelle der Regionen, in denen die Preise am stärksten angestiegen sind im oberen Bereich. Ein Anstieg von über 33 Prozent macht Platz sechs. Im Durchschnitt kostet der Quadratmeter im Fichtelgebirge etwa 1150 Euro.