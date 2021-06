Wohlfühlfaktor: Stadt Hof begrünt die Innenstadt

Mit bunten Blumen will die Stadt Hof den Wohlfühlfaktor in der Innenstadt erhöhen. Viele Händler haben bereits zahlreiche Blumenkübel aufgestellt. Die Stadt hat nun die Pflanzkübel rund um den Kugelbrunnen und am Oberen Torplatz bepflanzt. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Auch am Sonnenplatz soll es bald noch grüner werden. Bis zum 31. Juli unterstützt die Stadt den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomen unter dem Motto „Willkommen in Hof! Einkaufen und Genießen mit Herz für die Heimat.“ Dazu zählen auch die Fahrgeschäfte, die in der Stadt verteilt sind.