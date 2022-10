Wohl zweistelliger Millionenbetrag: Sitzungssaaltrakt des Justizgebäudes in Hof soll neu gebaut werden

Derzeit laufen Planungen für einen großen Neubau am Justizgebäude in Hof. Der Sitzungssaaltrakt soll vollständig abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut werden. Das teilt Jochen Götz, Pressesprecher des Landgerichts Hof, mit. Eine Generalsanierung wäre demnach unwirtschaftlicher gewesen. Die nächsten Jahre laufen dazu aber erstmal nur Planungen. Die sollen bis 2026 abgeschlossen sein. Wann es mit dem Bau losgeht ist aber noch nicht absehbar, genauso wenig wie Kosten und Dauer der Arbeiten. Jochen Götz spricht allerdings von einem deutlich zweistelligen Millionenbetrag und einem langjährigen Bauprojekt.