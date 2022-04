Ein 18-jähriger Fußgänger ist in Nürnberg von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der junge Passant am Freitag beim Überqueren der Gleise eine rote Fußgängerampel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Als er die Straßenbahngleise passieren wollte, erfasste ihn eine Tram. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus – Lebensgefahr bestehe nicht.