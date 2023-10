Wölfe wollen erneut in Sachsen punkten: Heute Auswärtsspiel in Crimmitschau

Tabellarisch stehen die Selber Wölfe aktuell auf Platz Acht – allerdings mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz Zwei. Spielbeginn im Crimmitschauer Sahnpark ist um 20 Uhr. Wir übertragen das Spiel in der Radio Euroherz-Eiszeit LIVE.

Gegen die Eispiraten Crimmitschau sind die Wölfe personell mit sehr guter Besetzung am Start. Verteidiger Peter Trska, der im vergangenem Spiel mit einer 5+Spieldauer-Strafe frühzeitig das Eis verlassen musste, darf heute wieder mitspielen. Der DEL2-Disziplinarausschuss hatte keine Folgestrafe ausgesprochen, so dass die Wölfe-# 61 heute spielberechtigt ist.

Den letzten Freitag, mit der 0:5-Niederlage gegen die Eisbären Regensburg, wollen die Selber Wölfe spätestens heute vergessen machen. Nachdem sie am letzten Sonntag bereits einen Punkt gegen die Lausitzer Füchse holen konnten, steht für die Wölfe heute Abend erneut ein Auswärtsspiel in Sachsen an.

