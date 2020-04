Wölfe-Online-Versteigerung ein Riesenerfolg

Das Versteigern von Trikots und anderen Spielerutensilien nach einer Eishockeysaison ist bei den Selber Wölfen längst zur Tradition geworden. Meist erfolgte dies im Rahmen der Saisonabschlussfeier, bei der sich die Wölfe-Cracks von ihren Fans in die Sommerpause verabschiedeten. In diesem Jahr war dies alles etwas anders. Bedingt durch das abrupte Saisonende wegen der Corona-Pandemie, fiel die Saisonabschlussfeier ins Wasser.

Um den Verein trotzdem zu unterstützen wurde eine Online-Auktion aus dem Boden gestampft. Bei insgesamt 69 Auktionen kamen neben original getragenen Spielertrikots, Schlägern, Helmen, Hosen, und T-Shirts auch ein Heimspieltag an der Seite von Wölfe-Coach Herbert Hohenberger unter den virtuellen Hammer. Dazu gab es die Möglichkeit, symbolische Unterstützertickets zu kaufen. Insgesamt sind so rund 17.000 Euro zusammen gekommen, die nun in die Vereinskasse fließen.