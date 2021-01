Wölfe nicht zu stoppen: 6:3-Sieg am Bodensee gegen Lindau

24 Spiele – 21 Siege. So liest sich seit gestern Abend die Bilanz der Selber Wölfe. Mit einem 6:3-Auswärtserfolg gegen die Lindau Islanders haben die Porzellanstädter eindrucksvoll die Tabellenführung verteidigt. Co-Trainer Marc Thumm nach dem Spiel in der EHZ-Eiszeit:

In die Torschützenliste durften sich diesmal Lukas Miculka, Lukas Slavetinsky, sowie je zweimal Brad Snetsinger und Jan Hammerbauer eintragen. Das zwischenzeitliche 0:2 durch Hammerbauer war gleichzeitig das 100. Tor für die Selber Wölfe in der laufenden Saison. Am kommenden Wochenende müssen die Mannen von Trainer Herbert Hohenberger am Freitag zunächst in Rosenheim antreten, während am Sonntag ein Heimspiel gegen die Eisbären aus Regensburg ansteht.