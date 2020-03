Wölfe-Fans aufgepasst: Ticketvorverkauf für Play-Offs beginnt

Zwei Spiele in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga haben die Selber Wölfe noch, seit dem vergangenen Wochenende ist aber sicher: Die Wölfe sind für die Playoffs qualifiziert. Die Fans sind also schon im Playoff-Modus. Heute beginnt auch der Ticketvorverkauf für die Play-Off-Achtelfinalspiele. Kommende Woche geht es gegen den Meister der Oberliga Nord Tilburg Trappers. In einer Mitteilung rät der VER Selb dazu, den Online-Ticketverkauf zu nutzen, weil die Schlangen an den Kassen lang sein könnten. Die Ticketpreise bleiben gleich und auch die Wölfe-Dauerkarte ist für die Play-Offs gültig.