WÖHRL in Hof: Teilöffnung am Verwaltungsgericht Bayreuth erreicht

Ab heute dürfen kleinere Läden unter 800 Quadratmeter wieder öffnen. Die Menschen, die dort einkaufen und auch das Personal müssen aber Mund-Nase-Masken tragen. Für das Modehaus Rudolf Wöhrl hat jetzt in diesem Bezug etwas am Verwaltungsgericht Bayreuth erreicht. Nämlich: weitere Teilöffnungen seiner Häuser. Und das betrifft auch den Standort in Hof. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat nämlich entschieden, dass die Standorte Hof, Coburg und Bamberg auf einer auf maximal 800 Quadratmeter verkleinerten Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Das gibt das Modehaus in einer aktuellen Mitteilung bekannt. Damit sind 9 von insgesamt 29 WÖHRL-Häusern wieder teilgeöffnet. 8 Davon sind in Bayern.