Wochenmarkt in Hof und Plauen: Im Januar geht’s regulär weiter

Frische Produkte aus der Heimat könnt ihr normalerweise auf dem Hofer Wochenmarkt einkaufen. Bis zum 14. Januar 2023 machen die meisten Händler aber wieder eine kleine Winterpause. Mit einer kompletten Besetzung rechnet die Stadt Hof erst wieder Anfang Februar. Am 24. Dezember ist der Wochenmarkt noch normal geöffnet, am 28. Dezember entfällt er dann. An Silvester findet der Hofer Wochenmarkt in kleinerer Form statt.

Ab dem 04. Januar geht’s auch wieder regulär mit dem Plauener Wochenmarkt weiter. Wegen des Weihnachtsmarktes hat der Markt in den vergangenen Wochen ja auf dem Klostermarkt stattgefunden – Im kommenden Jahr findet ihr den Wochenmarkt mittwochs und donnerstags wieder auf dem Altmarkt in Plauen.