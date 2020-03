Wochenmarkt in Hof: Ab heute wieder am Maxplatz

Heute am Samstag ist Markttag in Hof – ab sofort wieder in der gewohnten Umgebung. Der Hofer Wochenmarkt ist wieder an seinen alten Platz gezogen: Auf den Maxplatz. Zuletzt war er rund um das Rathaus und in Teilen der Ludwigstraße. Seit heute sind auch wieder mehr Händler und Gärtner dabei, die nur im Sommer teilnehmen.

Der Verein MarktAktiv eröffnet Ende März dann noch sein Markt-Stübchen. Die Marktmeisterei und der Marktbeirat ziehen nun ein Fazit vom Winter. Dann entscheiden sie, ob der Markt auch im kommenden Winter wieder um das Rathaus und in die Ludwigstraße kommt.