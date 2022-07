„Wochen des Weißen Goldes“: Morgen Eröffnung im Selber Rosenthal-Theater

In den kommenden Wochen dreht sich in in der Stadt Selb alles rund ums Thema Porzellan. Mit einer Feier im Rosenthal-Theater starten morgen (03. Juli) um 11 Uhr die „Wochen des Weißen Goldes“. Neben verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen im Theater stehen in den kommenden Wochen auch viele Events im Stadtgebiet an. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Auch im Porzellanikon in Selb und Hohenberg an der Eger wird es in dieser Zeit verschiedene Sonderausstellungen geben. Außerdem könnt ihr euch auf eine Schatzsuche sowie diverse Konzerte an verschiedenen Standorten in der Stadt freuen. Die „Wochen des Weißen Goldes“ enden am 14. August.