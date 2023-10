Woche des Sehens: Auftakt mit Nachtwächterrundgang in Plauen

Wie fühlt es sich an blind zu sein oder nur wenig sehen zu können? Für Sehende ist das oft nur schwer nachzuvollziehen. Deshalb will die Woche des Sehens dafür sensibilisieren, die heute beginnt. Auch Plauen beteiligt sich daran mit verschiedenen Veranstaltungen. Blindheit in der Straßenbahn oder im Dunkelrestaurant erleben oder ein Kinobesuch mit Bildbeschreibung stehen auf dem Programm. Den Anfang macht am Abend ein Nachtwächterrundgang, bei dem es darum geht, sich im Dunkeln in Plauen zurechtzufinden. Das ganze Programm und wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr hier.