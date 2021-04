Wo kann ich mich über Ostern testen? – Aktuelle Corona-Zahlen für die Region

Auch über Ostern macht das Corona-Virus keine Pause – die aktuellen Zahlen nach Region könnt ihr hier nachlesen. Über die Feiertage melden allerdings nicht alle Gesundheitsämter Daten.

Wer sich mit einem Corona-Test absichern will, um zum Beispiel die Familie zu besuchen, hat die Möglichkeit dazu an den zahlreichen Schnellteststationen in der Region. Die meisten haben statt am Sonntag schon heute geöffnet, manche sogar an allen Feiertagen:

Stadt und Landkeis Hof: www.landkreis-hof.de/teststellen

Landkreis Wunsiedel: www.landkreis-wunsiedel.de/testmoeglichkeiten

Landkreis Tirschenreuth: https://brk-krisenstab.de/covidtest.php

Vogtlandkreis: https://www.vogtlandkreis.de/media/custom/3434_225_1.PDF?1616994510

Auch die Impfzentren in der Region arbeiten über die Osterfeiertage durch. Zuletzt sind neue Impfstoff-Lieferungen eingetroffen, damit sind täglich bis zu 500 Impfungen möglich.