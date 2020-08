Wo kann ich im Vogtland mein E-Auto laden? Broschüre gibt Auskunft

Damit wir dem Klima etwas Gutes tun, empfiehlt uns die Politik immer wieder, auf Elektroautos umzusteigen. Sie stoßen keine schädlichen Abgase aus, die die Umwelt belasten. Allerdings gibt es immer noch nicht genügend Ladesäulen und viele wissen überhaupt nicht, wo sie in der Region stehen. Der Vogtlandkreis hat deshalb vor sechs Jahren gemeinsam mit den Energieversorgern eine Broschüre erstellt, in der eine Übersicht über alle Ladestellen im Vogtland steht. Die neueste Auflage gibt es jetzt in den Autohäusern, Rathäusern, bei den Stadtwerken und im Landratsamt. Auch online gibt’s die Übersicht. Einen Link findet ihr hier.

(Symbolbild)