Wo ist Georg Siegfried P.? Mann aus Reichenbach vermisst

Seit gestern ist der 83 Jahre alte Georg Siegfried P. aus Reichenbach vermisst. Er hat am Morgen seine Wohnung in der Julius-Mosen-Straße verlassen und ist mit seinem roten Hyundai mit Reichenbacher Kennzeichen (RC-GC 223) an einen unbekannten Ort gefahren. Die bisherige Fahndung hat zu keinem Ergebnis geführt. Wegen seines gesundheitlichen Zustands könnte es sein, dass der Mann in einer hilflosen Lage ist, schreibt die Polizei.

Georg Siegfried P. ist etwa 1 Meter 60 groß, kräftig und hat graue Haare. Wer Hinweise zu dem Vermissten oder seinem Auto geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Zwickau melden.

Tel.: 03744 2550