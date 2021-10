Wo gibt es freie Wohnungen?: Selb bietet Wohnungsliste an

Wenn jemand in einen anderen Ort ziehen will, dann führt der erste Weg immer noch oft zur Stadtverwaltung. Die bietet häufig aber gar keine Wohnungen an, denn die sind in den meisten Fällen in privater Hand. Um trotzdem Unterstützung zu bieten, will die Stadt Selb eine Wohnungsliste einrichten. Jeder, der im Stadtgebiet eine Wohnung vermieten will, kann sich im Ordnungsamt in eine Datenbank eintragen lassen. Interessierte, die sich an die Stadt wenden, bekommen diese Liste dann und können sich direkt mit den Vermietern in Verbindung setzen.

Stadt Selb

Ordnungsamt

Ludwigstraße 6

95100 Selb

E-Mail: ordnungsamt@selb.de