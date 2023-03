Wo drückt der Schuh?: Hofer CSU-Stadtratsfraktion fordert Unternehmersprechstunde

Neuansiedlungen von Unternehmen sind für jede Stadt gut. Sie steigern nicht nur die Gewerbesteuereinnahmen, sondern schaffen auch Arbeitsplätze. Für die CSU-Stadtratsfraktion in Hof ist die Bestandspflege aber genauso wichtig. Sie fordert daher, eine Unternehmersprechstunde einzuführen. Sie soll laut dem Antrag drei Mal im Jahr stattfinden. Der Antrag ist auch Thema in der Stadtratssitzung am Abend. So eine Sprechstunde würde die Verdienste der heimischen Unternehmen würdigen und die Wirtschaftlichkeit der Stadt unterstreichen, heißt es in dem Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla wörtlich. Sollten sich bei den Sprechstunden Themen häufen, sollen diese in der Sitzung des Wirtschafts- und Marketingbeirats behandelt werden. Die Unternehmersprechstunde könne auch ein Spiegelbild dafür sein, wo den Hofer Unternehmen der „Schuh drückt“.