Wo bleibt das Geld?: Unsicherheit beim ÖPNV im Vogtland

Restaurants, Theater, Fitnessstudios… viele warten immer noch auf die versprochenen Coronahilfen für November. Möglicherweise müssen sie sich mit der Auszahlung sogar bis Januar gedulden.

Warten auf Geld muss derzeit auch der Verkehrsverbund im Vogtland. Es geht konkret um 2,2 Millionen Euro vom Sächsischen Verkehrsministerium. Seit Monaten wartet der zuständige Zweckverband ÖPNV Vogtland nun schon, die weitere Planung gestaltet sich daher schwierig – gerade was die jüngsten Angebote von Plus- und Taktbussen angeht. Dafür kam nur ein Teil des Geldes an. Unsicherheit herrscht auch bei den Azubi- und Bildungstickets, die es seit rund einem Jahr gibt. Kommt kein Geld, müsse der Zweckverband Angebote kürzen, heißt es nach der jüngsten Verbandsversammlung.

Der Verband setzt seine Hoffnung nun in den 6. Januar (2021). Bis dahin gilt die Frist für Zusagen aus dem Sächsischen Verkehrsministerium. Im Februar geht es dann um den Haushalt des ÖPNV.