WM-Schiedsrichter Oliver pfeift Bayern-Spiel in Paris

Die Europäische Fußball-Union hat den international erfahrenen Engländer Michael Oliver als Schiedsrichter für den Champions-League-Kracher des FC Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr) bei Paris Saint-Germain nominiert. Der 37-Jährige, der auch bei der Weltmeisterschaft in Katar im Einsatz war, hat bislang vier Partien des deutschen Rekordmeisters in Europas Königsklasse geleitet.

Gutes Omen vor dem Wiedersehen im Prinzenpark: Die Bayern verließen den Rasen bei Spielen mit Oliver als Referee nie als Verlierer. Es gab bislang drei Siege und ein Unentschieden, dieses übrigens exakt vor einem Jahr ebenfalls im Achtelfinal-Hinspiel beim Münchner 1:1 auswärts gegen RB Salzburg.